Рубцовск: 20 марта в Рубцовске закроют лыжный сезон | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

20 марта в Рубцовске на Трассе здоровья в районе набережной Н.Ф. Петрова состоится закрытие лыжного сезона.

В соревнованиях могут принять участие все желающие. Лыжники самостоятельно выбирают дистанцию – 4 или 10 км, исходя из уровня физической подготовки и состояния здоровья. Каждый спортсмен принимает условия проведения мероприятия и несёт полную ответственность за свои действия и самочувствие.

Несовершеннолетние спортсмены допускаются на старт только при наличии письменного разрешения родителей (законных представителей).

Предварительные заявки на участие можно подать до 19 марта с 09:00 до 14:00 на электронную почту СШ “Спарта”: sport sparta@mail.ru. Или по адресу: Рубцовск, ул. Светлова, 96а. Справки по телефонам: 9-24-70, 8-909-505-96-69.

На стартовой поляне Трассы здоровья для участников будет работать полевая кухня, по традиции всем предложат горячий чай.

Программа*:

10:30-12:00 – Регистрация участников

12:00 – Парад открытия

12:10 – Старт на дистанции 10 км, 4 км

15:00 – Закрытие соревнований

*В связи с погодными условиями в программе возможны изменения.

ВРубцовске