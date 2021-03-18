Рубцовск: Сегодня на заседании Минобразования Алтайского края будет работать колл-центр | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сегодня, 17 марта, состоится заседание итоговой коллегии Министерства образования и науки Алтайского края. Темой мероприятия станет образовательная политика как основа развития человеческого потенциала в регионе.

В заседании примут участие представители Правительства Алтайского края, члены коллегии, представители федеральных и региональных ведомств, депутаты АКЗС, заместители глав муниципалитетов по социальной политике, руководители муниципальных органов управления образованием, лидеры общественных профессиональных объединений, руководители Советов краевых организаций, ректоры вузов, профсоюзные лидеры, родители и общественные организации.

Часть участников подключится к работе коллегии в режиме онлайн.

На заседании будут представлены ролики об итогах деятельности системы образования Алтайского края за 2020 год, состоится торжественное награждение отличившихся сотрудников.

Мероприятие будет идти в прямой трансляции.

Также на заседании будет работать колл-центр, задать свои вопросы можно по телефону: 8-3852-20-64-35.

ВРубцовске