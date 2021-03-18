Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по баскетболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 11 по 14 марта в Рубцовске в спортивном зале МБУ СП «СШ «Юбилейный» состоялись соревнования по баскетболу в зачет XLI Спартакиады спортивных школ Алтайского края среди юношей 2006-2007 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие 7 команд из городов и районов Алтайского края. Город Рубцовск представляли воспитанники МБУ СП «СШ «Юбилейный».
По итогам соревнований:
1 место – КГБУ СП «СШОР по баскетболу «АлтайБаскет» г. Барнаул;
2 место – МБУ СП «СШ «Победа» г. Барнаул;
3 место – МБУ СП «СШ «Юбилейный» г. Рубцовск.
Лучшим игроком в составе рубцовской команды признан Тотмин Данила. Тренирует наших баскетболистов Михаил Прищепа.