Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по баскетболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото modadekorum.com

С 11 по 14 марта в Рубцовске в спортивном зале МБУ СП «СШ «Юбилейный» состоялись соревнования по баскетболу в зачет XLI Спартакиады спортивных школ Алтайского края среди юношей 2006-2007 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 7 команд из городов и районов Алтайского края. Город Рубцовск представляли воспитанники МБУ СП «СШ «Юбилейный».

По итогам соревнований:

1 место – КГБУ СП «СШОР по баскетболу «АлтайБаскет» г. Барнаул;

2 место – МБУ СП «СШ «Победа» г. Барнаул;

3 место – МБУ СП «СШ «Юбилейный» г. Рубцовск.

Лучшим игроком в составе рубцовской команды признан Тотмин Данила. Тренирует наших баскетболистов Михаил Прищепа.

ВРубцовске