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Алтайский край

Рубцовск: В школах Рубцовска проходят патриотические уроки от Росгвардии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото: s.qguys.com

В рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии» военнослужащие рубцовского полка проводят в школах города патриотические уроки для учащихся. Тематические беседы посвящены знаменательным датам – 210 лет войскам правопорядка и 5 лет войскам национальной гвардии Российской Федерации.

За свою историю войска претерпели множество изменений – меняли свое название, ведомственную принадлежность, специфику выполняемых задач. Росгвардейцы рассказывают школьникам об истории образования войск нацгвардии, особенностях профессии, о каждодневных функциях и задачах.

Также военнослужащие подробно рассказывают о правилах и критериях поступления в высшие военные учебные заведения войск национальной гвардии, так как некоторые ребята уже задумываются над выбором профессии.

ВРубцовске

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