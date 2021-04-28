Рубцовск: На Алтае транспортные полицейские завершили расследование дела о хищении почти 9 тонн рельсов

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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. При проверке оперативной информации о хищении рельсов в Зональном районе Алтайского края сотрудники Алтайского линейного управления МВД России установили, что на подъездном железнодорожном пути демонтирован 50-метровый участок. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы грузового автомобиля, которые привели транспортных полицейских к гаражному боксу. Внутри гаража находился полноприводный ГАЗ-66, груженый фрагментами рельсов. Злоумышленники оснастили машину оборудованием для газовой резки металла и погрузки похищенного в кузов. Троих жителей Бийска, подозреваемых в краже, задержали с поличным.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража), сотрудники Алтайского ЛУ МВД России установили причастность подозреваемых к двум аналогичным кражам. В общей сложности фигуранты демонтировали и похитили 150 метров рельсов массой почти 9 тонн, которые сдавали в пункт приема и переработки металлолома. Ущерб от преступлений превысил 150 тысяч рублей.

В настоящее время предварительное расследование завершено. Подозреваемым предъявлено обвинение в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Санкция за эти деяния предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

Фото и видео: пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России

Автор: vizitka01

ВРубцовске