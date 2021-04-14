Рубцовск: В текущем году 2 жителя Алтайского края, купив билет на почте, стали лотерейными миллионерами

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13 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Клиенты Почты России в I квартале 2021 выиграли 1,668 млрд руб. в государственные лотереи, распространяемые под брендом «Столото», — сообщили в пресс-службе АО «Почта России». По информации ведомства, общее количество выигрышных билетов за указанный период составило почти 11 млн.

Среди лотерейных победителей-клиентов Почты России за I квартал появилось 217 миллионеров, против 78 за аналогичный период 2020 г.

Список самых удачливых регионов возглавила Москва: с легкой руки сотрудников Почты России здесь появились 17 лотерейных миллионеров. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (16 миллионеров), Московская и Свердловская области (10 и 9), Краснодарский край (8).

В Алтайском крае за первые три месяца года появилось 2 победителя-клиента Почты России, ставших лотерейными миллионерами.

Если говорить о крупных выигрышах, то пока в 2021 году на почте больше всего повезло жителю Тамбовской области: он выиграл 3 млн. руб. в государственной лотерее «6 из 36».

«Для многих россиян — поклонников государственных лотерей традиция покупать типографские билеты связана именно с почтовыми отделениями. За прошлый год 34 млн купленных в отделениях Почты России лотерейных билетов стали выигрышными и принесли своим обладателям более 5 млрд руб. Уверены, что этот год станет еще более удачным для клиентов Почты России», — сказал директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

В России все лотереи государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорт, а проводятся они под надзором ФНС. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет Российской Федерации на конец 2020 г. составил почти 15 млрд руб. Общие отчисления и сборы от лотерейной деятельности в бюджеты разных уровней за период с начала распространения государственных лотерей с использованием бренда «Столото» превысили 29 млрд руб. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи более 1 млн руб., превысило 6000. В среднем каждую неделю в нашей стране появляются около 20 новых лотерейных миллионеров.

Фото: Пресс служба АО «Почта России»

Автор: vizitka77

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