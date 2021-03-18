Рубцовск: АО «Сибирь-полиметаллы» приглашает на работу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Для работы в АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» требуются:
- Начальник участка пыле-вентиляционной службы
- Участковый геолог
- Главный бухгалтер
- Ведущий специалист по противопожарной профилактике
- Специалист по охране труда и промышленной безопасности
- Техник по техническому надзору (готовы рассмотреть выпускника по специальности ПГС без опыта работы)
- Инженер по охране окружающей среды (эколог)
- Программист 1С
- Горный мастер
- Машинист ПСМ/ПДМ
- Электрослесарь подземный
- Электромонтер по обслуживанию и ремонту оборудования
- Наладчик КИПиА
- Слесарь-ремонтник
- Машинист компрессорных установок (Зареченская обогатительная фабрика)
Мы гарантируем: официальное трудоустройство, расширенный социальный пакет
Присоединяйтесь! Тел.8(38557) 7-19-67; +7 (963) 576 6903
KarsakovaAN@sib-pm.ru