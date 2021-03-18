Рубцовск: Рубцовск готовится к паводку: в городе провели смотр техники | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба администрации Рубцовска

В Рубцовске сегодня, 17 марта, на площади имени Ленина прошел ежегодный смотр готовности сил и средств городского звена РСЧС к предстоящему паводку. Провел его глава города Дмитрий Фельдман. Всего было выставлено 25 единиц техники.

В смотре приняли участие: “Станция скорой медицинской помощи”, МО МВД России “Рубцовский”, 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, оперативная группа и поисково-спасательный отряд городского Управления по делам ГОЧС, группа патрульной службы № 6 ГИМС, “АвтоСпецТехника”, “Рубцовский теплоэнергетический комплекс”, “Рубцовский водоканал”, Межрайонный центр технической эксплуатации, “Рубцовские МЭС”, “Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Рубцовске и районах”, оперативная группа администрации Рубцовского района.

Проверяющие убедились, что вся техника находится в исправном состоянии и закреплена за местами, где возможно подтопление паводковыми водами.

Фото: пресс-служба администрации Рубцовска

ВРубцовске