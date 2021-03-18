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Алтайский край

Рубцовск: Конкурс поделок из пластика завершился в Рубцовске: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото Веры Брюхановой / Местное время

В Рубцовске на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» проходил конкурсе детских поделок из пластика, бывшего в употреблении «Подари вторую жизнь – сохрани природу родного края!», приуроченный к Дню защиты прав потребителя. Всего на конкурс было представлено 122 работы, не только от жителей нашего города, но и от районов Алтайского края.

Перед награждением победителей для маленьких участников конкурса и их родители и педагогов была проведена развлекательная программа. Детям не только подняли настроение, но и помогли запомнить простые правила – не мусорить на улице и выкидывать пластиковые отходы в специальные баки. Весёлые конкурсы, игры и шоу мыльных пузырей пришлось по душе каждому маленькому гостю, а памятные подарки и грамоты стали достойным завершением праздника.

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ВРубцовске

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