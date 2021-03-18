Рубцовск: Россияне хотят вернуть смертную казнь и отменить пенсионную реформу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Россияне хотели бы отменить пенсионную реформу, вернуть смертную казнь, уменьшить налоги и ужесточить наказание за коррупцию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает «РИА Новости».

Опрос был проводился 12 марта в виде телефонного интервью, в нем приняли участие около двух тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Согласно исследованию, отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст рекомендовали 14% опрошенных, уменьшить налоги и изменить налоговую систему – 6%.

Еще 3% захотели поменять Конституцию и вернуть предыдущую ее версию, а 2% поддержали отмену моратория на смертную казнь.

На вопрос, какие законы стоило бы ввести, опрошенные назвали ужесточение наказания за взяточничество (7%), законы, направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить.

На каждый из вопросов респонденты могли назвать до пяти вариантов ответа.

ВРубцовске