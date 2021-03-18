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Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске прошла антинаркотическая акция «Пойдем, закрасим» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото bravo.rubtsovsk.org

16 марта волонтеры Рубцовска присоединились к акции «Пойдем, закрасим», реализованной в рамках госпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае», сообщает рубцовское Управление культуры и спорта.

Цель акции – уничтожение надписей, рекламирующих продажу наркотических и психотропных веществ.

Волонтеры закрашивали надписи, рекламирующие наркотики на жилых и нежилых помещениях. Всего было уничтожено более 70 “реклам смерти”.

Управление культуры обращается к рубцовчанам с призывом поддержать акцию: при нахождении таких надписей на своих домах закрасить их краской или сообщить координатору акции, чтобы адрес был занесён в базу данных для закрашивания. Это не займет много времени, но, возможно, спасет кого-то от беды.

Желающие присоединиться к волонтерскому антинаркотическому движению Алтайского края «Стопнаркотик» могут сделать это, заполнив анкету на сайте движения.

Внеси свой вклад в борьбу с наркоманией и распространением наркотиков.

ВРубцовске

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