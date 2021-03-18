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Алтайский край

Рубцовск: В России вырастут штрафы за выращивание конопли | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото coltechdis.by

Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении штрафов для землевладельцев, которые не уничтожают коноплю на своих участках, сообщает “Парламентская газета”.

Нарушителей, которые незаконно выращивают растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, если эти действия нельзя расценить как преступление, оштрафуют на 3-5 тысяч рублей. Также суд, как и ранее, сможет арестовать граждан на 15 суток.

Кроме этого ужесточат санкции для тех, кто не уничтожает растения, содержащие запрещённые вещества, на своих участках, игнорируя предписание уполномоченного органа. Штраф для физических лиц составит 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц — 5-10 тысяч и компаний — 50-100 тысяч.

Документ увеличивает санкции для должностных лиц, которые не принимают меры для охраны посевов таких растений и не занимаются уничтожением остатков растений и отходов производства, которые содержат наркотические вещества.

ВРубцовске

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