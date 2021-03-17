Рубцовск: День консультационной помощи для пользователей электронных сервисов Росреестра пройдет в Алтайском крае

|

16 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Эксперты Кадастровой платы Алтайского края 18 марта с 13:00 до 16:00 часов ответят на вопросы о возможности получения государственных услуг по кадастровому учету и регистрации права в электронном виде. Звонки принимаются по телефону 8 (3852) 55-76-59 (доб. 7212).

В настоящее время документы, предоставляемые в электронном виде, составляют значительную часть поступающих в Кадастровую палату запросов и заявлений. Понимая преимущества получения услуг таким способом, жители края всё чаще обращаются за государственными услугами Росреестра в режиме онлайн.

Основные причины, по которым жители края предпочитают получать услуги Росреестра в электронном виде, — отсутствие необходимости посещать офисы vногофункциональных центров (МФЦ) и значительное снижение стоимости услуг (до 60%).

В этой связи 18 марта 2021 года с 13:00 до 16:00 часов для жителей региона будет организована специальная горячая линия. Звонки принимаются по телефону 8 (3852) 55-76-59 (доб. 7212).

Граждане смогут узнать, как получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или подать заявление на государственную регистрацию прав или государственный кадастровый учет в электронном виде; как проверить статус рассмотрения поданного заявления или запроса; в каких случаях нужно подписывать запрос или заявление электронной подписью; чем отличается усиленная квалифицированная электронная подпись от простой; как зарегистрироваться в «Личном кабинете правообладателя» и какие услуги можно получить с помощью данного сервиса; как не попасть на уловки сайтов-подделок или мошенников при получении услуг Росреестра и многое другое. Эксперты Кадастровой палаты подробно проконсультируют позвонивших об алгоритмах действий по работе с электронными сервисами.

Фото: bristol-baptist.ac.uk

Автор: vizitka01

ВРубцовске