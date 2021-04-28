Рубцовск: В Рубцовске принято решение о завершении отопительного сезона
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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с повышением температуры наружного воздуха администрацией Рубцовска принято решение о завершении отопительного сезона 2020-2021 гг. с 30.04.2021. Соответствующее распоряжение подписано главой города.
После отключения отопления энергетики СГК начнут подготовку к гидравлическим испытаниям и приступят к реализации ремонтной кампании на тепловых сетях.
Фото: glava.promorshansk.ru
Автор: vizitka01