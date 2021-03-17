Рубцовск: На работу в ГИБДД приглашают рубцовчан

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16 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» проводится набор мужчин на должность «инспектор дорожно-патрульной службы» (дислокация с. Угловское).

Условия: граждане от 18 до 40 лет, независимо от расы, национальности, происхождения, владеющие государственным языком РФ, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

Обращаться по телефону 4-49-75 , или по адресу: ул. Комсомольская, 238.

Фото: avatars.mds.yandex.net

Автор: vizitka01

ВРубцовске