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Алтайский край

Рубцовск: Законопроект об усыплении бездомных собак и кошек внесли в Госдуму | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото из открытых источников/Интернет

В России на рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, предполагающий исключить возможность пребывания бездомных животных на улицах. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Как сообщают “Известия”, законопроект предусматривает право региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории субъекта РФ, “исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности” и фиксировать их в местном законодательстве. Соответствующие изменения вносятся в закон “Об ответственном обращении с животными”.

Также предлагается снять запрет на умерщвление бездомных животных и зафиксировать их обязательный отлов независимо от проведенной стерилизации. Для этого из списка требований к деятельности приютов исключаются нормы о маркировке стерилизованных животных и возможности их возврата на волю.

При этом в закон об ответственном обращении с животными вносится поправка, согласно которой избранные региональными властями процедуры регулирования численности животных без владельцев должны производиться специалистами-ветеринарами “гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть”.

Авторы инициативы считают, что существующий порядок регулирования численности бездомных животных ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) неэффективен.

“Через ОСВВ прошло много стран, и данный метод был признан неэффективным, дополнен другими методами. ОСВВ не дает полного контроля над животными, вновь выпущенными в городскую среду”, – уточняют добавляют авторы законопроекта.

Они также отметили, что ОСВВ легализует бездомность, с которой в будущем можно будет уже не справиться.

ВРубцовске

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