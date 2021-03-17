Рубцовск: Рубцовчан приглашают выиграть приз с онлайн-челленджем #НашКрым | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото belgorod.au.ru 18 марта 2021 года в России будет отмечаться воссоединение Крыма с нашей страной. В честь этой даты Краевой дворец молодёжи совместно с Управлением молодёжной политики Алтайского края проводят конкурс для молодых жителей региона. Онлайн-челлендж будет проходить с 15 по 18 марта, для этого в социальных сетях можно выложить фото, фотоколлаж или видео с упоминанием Крыма, добавив хештеги #НашКрым #КрымскаяВесна #АМ22:

На фото человек на фоне объекта с названием «Крым», возле соответствующего указателя;

На фото или видео, связанных с темой челленджа, присутствует надпись «Крым»;

Герой фото или видео запечатлён с табличкой с надписью «Крым» (печатной или написанной от руки).

Важно, что возраст участников должен быть от 14 до 35 лет, а регион проживания – Алтайский край. Медиафайлы прикрепляются из личного архива или создаются самостоятельно, без плагиата. При оценке постов будут учитываться оригинальность работы, творческий, нестандартный подход, идея автора и наличие замысла. Автор самой оригинальной работы получит памятный подарок.

ВРубцовске