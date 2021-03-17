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Алтайский край

Рубцовск: В России выявили южноафриканский штамм коронавируса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото: ТАСС

В России впервые выявлен случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт Роспотребнадзора.

“Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации”, – отмечается в сообщении.

Еще в 16 случаях выявлены другие мутации коронавируса. Всего за последнее время специалисты исследовали более 8159 образцов клинического материала от лиц из следующих групп: прибывшие из-за рубежа, контактные с ними, лица с подозрением на повторное инфицирование, больные с устойчивостью к лечению, дети до пяти лет с тяжелыми формами заболевания, лица с нетипичным течением заболевания, из крупных эпидемических очагов и проч., уточняет пресс-служба ведомства.

Справка. Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые. Новый штамм также может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины — малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга. В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ВРубцовске

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