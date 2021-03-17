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Алтайский край

Рубцовск: В России ужесточат наказание за регулярное вождение в пьяном виде | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото balakovo24.ru

МВД России предложило добавить злостным «алководителям» ещё год к уголовной ответственности, тем самым срок лишения свободы увеличится с 2 до 3 лет.

Также предлагают и повысить штрафы за рецидив – с максимального в 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным СМИ, поправки уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В МВД изменения объясняют тем, что существующее сейчас наказание не дает эффекта, люди садятся пьяными за руль даже после судимости за это.

“Многие лица, злоупотребляющие спиртным, продолжают регулярно садиться за руль в нетрезвом состоянии, будучи уверенными, что не понесут серьезного наказания,— заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.— Необходимо ввести более строгие правила, подчеркнув принципиально нетерпимое отношение к подобному поведению”.

ВРубцовске

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