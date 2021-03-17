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Алтайский край

Рубцовск: Музеи Алтайского края приглашают на конкурс видеороликов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото victorymuseum.ru

Музеи Алтайского края приглашают принять участие в международном конкурсе видеороликов «Шедевры Территории Победы». Творческое состязание организовано московским Музеем Победы. В конкурсе могут участвовать государственные и частные, школьные и университетские, ведомственные и корпоративные музеи.

Организаторы ждут видеоролики, в которых представители учреждений культуры расскажут о шедеврах из своих коллекций – истории и технике создания художественного произведения, интересные факты о его авторе и поступлении экспоната в музей. Прием работ продлится до 5 апреля.

6 апреля все видеоработы разместят на сайте Музея Победы, и интернет-пользователи до 9 мая смогут проголосовать за понравившийся ролик. Победители, набравшие наибольшее число голосов, станут известны 11 мая 2021 года, а торжественную церемонию награждения планируется провести в рамках работы Международного фестиваля «Интермузей-2021».

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте

ВРубцовске

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