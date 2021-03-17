Рубцовск: Школьники Рубцовска могут попробовать студенческую жизнь | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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РИИ АлтГТУ приглашает старшеклассников (9-11 классы) принять участие в профориентационной программе РИИ «#ЯвРИИ: СТАНЬ СТУДЕНТОМ НА ОДИН ДЕНЬ». Приём заявок осуществляется по электронной почте или в группе вуза до 20 марта.

Само мероприятие будет проходить во время весенних каникул школьников – 23 марта с 10.00 до 16.00. Для школьников будет организовано:

посещение лекционных и практических занятий вместе со студентами РИИ по выбранному направлению;

общение с тьюторами;

знакомство со студенческими отрядами РИИ;

видеопоказ фильма о РИИ.

Всем участникам программы будут выданы временные студенческие билеты, обеспечивающие свободный вход в институт в течение учебного дня, а также возможность заказа студенческого комплексного обеда в столовой «Зачетка».

Фото rubschool7.ucoz.ru

ВРубцовске