ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В России предложили регистрировать sim-карты через биометрию | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото bigstock.com

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возможности заключать договоры об услугах сотовой связи дистанционно при помощи биометрической идентификации.

«Реализация проекта обеспечит возможность заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи без необходимости посещения салона оператора сотовой связи. Подлинность личности будет определяться посредством инструментов биометрической идентификации и иных современных методов удалённой идентификации», — цитирует “Life”  пояснительную записку к законопроекту.

Сейчас законы не позволяют оказывать подобную услугу, ограничивая порядок заключения договора связи личным присутствием. В рамках эксперимента появится возможность запустить мобильное приложение, с помощью которого россиянин сам будет проходить идентификацию при помощи биометрии и регистрировать ранее купленную sim-карту.

«Все приобретённые в экспериментальном порядке sim-карты частично заблокированы до прохождения процедуры регистрации, которая, в свою очередь, требует прохождения процедуры идентификации», — подчёркивается в записке к документу.

По мнению авторов идеи, распространять sim-карты можно будет в любом магазине, аптеке, на заправках и пунктах выдачи заказов. Это позволит увеличить число новых абонентов сотовой связи, и активнее бороться с «серым» рынком sim-карт. Нередки случаи, когда мошенники регистрируют “симки” на чужие паспорта или вообще “левые” данные. Использование биометрии поможет избежать таких случаев. Однако не сказано, что делать людям со старыми, “кнопочными” телефонами.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Алтайский край

Горняк22: Больше двух десятков ударов ножом нанес житель Бийска своему приятелю

Мар 17, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайские пограничники задержали 3 иностранцев, которые очень хотели попасть в Россию

Мар 17, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Алтайский край

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Дороги в Алтайском крае три дня будут перекрывать из-за военных колонн

Мар 17, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar