Рубцовск: В России предложили регистрировать sim-карты через биометрию | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возможности заключать договоры об услугах сотовой связи дистанционно при помощи биометрической идентификации.

«Реализация проекта обеспечит возможность заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи без необходимости посещения салона оператора сотовой связи. Подлинность личности будет определяться посредством инструментов биометрической идентификации и иных современных методов удалённой идентификации», — цитирует “Life” пояснительную записку к законопроекту.

Сейчас законы не позволяют оказывать подобную услугу, ограничивая порядок заключения договора связи личным присутствием. В рамках эксперимента появится возможность запустить мобильное приложение, с помощью которого россиянин сам будет проходить идентификацию при помощи биометрии и регистрировать ранее купленную sim-карту.

«Все приобретённые в экспериментальном порядке sim-карты частично заблокированы до прохождения процедуры регистрации, которая, в свою очередь, требует прохождения процедуры идентификации», — подчёркивается в записке к документу.

По мнению авторов идеи, распространять sim-карты можно будет в любом магазине, аптеке, на заправках и пунктах выдачи заказов. Это позволит увеличить число новых абонентов сотовой связи, и активнее бороться с «серым» рынком sim-карт. Нередки случаи, когда мошенники регистрируют “симки” на чужие паспорта или вообще “левые” данные. Использование биометрии поможет избежать таких случаев. Однако не сказано, что делать людям со старыми, “кнопочными” телефонами.

ВРубцовске