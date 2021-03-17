Рубцовск: Считать процент льготной ипотеки по-новому хотят в Госдуме | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил считать ипотечную ставку исходя из среднедушевого дохода по региону, пишет ТАСС.

“За счет программы льготой ипотеки под 6,5% удалось улучшить жилищные условия более чем 2 млн человек. Программа оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса. В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость”, – напомнил Володин.

По мнению спикера необходимо рассматривать процентный уровень с учетом размеров доходов жителей регионов. Если брать в расчёт 2020 год, то среднедушевой доход в Москве составлял 75 тыс. 293 рубля, а в нашем Алтайском крае, к примеру, всего 10 460 рублей.

“Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей всей страны? Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация, в том числе – за счет выгодной процентной ставки”, – резюмировал Володин.

ВРубцовске