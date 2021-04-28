ГОРНЯК22 28.04.2021

Рубцовск: 28 апреля состоится встреча представителей ЛДПР с рубцовчанами

8 часов Ago

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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Жителей города Рубцовска приглашают на встречу с представителями политической партии ЛДПР, которая состоится в 9.30, по местному времени, возле бывшего кинотеатра «Мир» по пер. Станционному, и в 10.30 на парковке ТЦ «Меридиан» по пр. Ленина, 74.

Как сообщили порталу «вРубцовске.ру» организаторы встречи, в процессе мероприятий у рубцовчан будет уникальная возможность передать свои обращения, о насущных проблемах, напрямую Владимиру Жириновскому.

Также, всем пришедшим, в память о встрече, будут вручены памятные подарки от партии.

Фото и видео: пресс-служба ЛДПР

Автор: vizitka77

ВРубцовске

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