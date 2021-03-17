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Алтайский край

Рубцовск: Шестерым рубцовчанам присвоено почетное звание «Ветеран труда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото: moyaokruga.ru

12 марта губернатор Виктор Томенко подписал указ о присвоении почетного звания “Ветеран труда” 134 жителям Алтайского края. Среди них – шесть рубцовчан.

Это Сергей Ануфриев, Светлана Бахметов, Петр Максимов, Сергей Попов, Сергей Соболев и Наталья Фишер.

Справка. Звание «Ветеран труда» дает право на ряд мер социальной поддержки. За счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей, им доступно бесплатное зубопротезирование, 50-процентная скидка на билеты в железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения. Ветеранам труда компенсируют половину расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если в доме нет центрального отопления – возмещают 50% стоимости топлива и расходов на его доставку. За ними сохраняется право на обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию. Кроме того, ветераны труда приобретают проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене 330 рублей.

ВРубцовске

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