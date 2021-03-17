Рубцовск: Рубцовчанин потерял больше миллиона рублей из-за «секретной операции» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Рубцовчане продолжают становиться жертвами мошенников, несмотря на все призывы к бдительности. Только на прошлой неделе в полиции Рубцовска было зарегистрировано более 10 случаев хищения денег у горожан дистанционным способом. Злоумышленники придумывают все более изощренные способы обмана.

Одной из жертв преступников стал 46-летний житель города. Мужчине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что некие работники этого банка как раз в этот момент оформляют кредит на имя рубцовчанина. И, чтобы пресечь их действия, клиенту необходимо опередить мошенников. Для этого надо срочно подать заявку на оформление кредита через онлайн-приложение, а затем перевести деньги на безопасный счет. Растерявшийся от напора сотрудника СБ мужчина сделал то, что от него требовал настойчивый собеседник. Сразу же рубцовчанину начали названивать некие “сотрудники правоохранительных органов”. Они объяснили, что проводят секретную операцию, в результате которой обязательно разоблачат преступников как раз в момент перевода средств. И строго-настрого предупредили: разглашать государственную тайну об операции нельзя даже родственникам!

Горожанин впечатлился и, конечно, согласился оказать помощь в поимке преступников. Дальше он действовал в строгом соответствии с инструкциями, которые ему тут же предоставили “правоохранители”. Доверчивый и законопослушный гражданин оформил кредит через онлайн-приложение.

“Пошел в ближайший банкомат, где через терминал осуществил более 70 операций по переводу денежных средств со своего счета на указанные злоумышленником телефонные номера, таким образом, было похищено 1 миллион 107 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)”, – сообщает пресс-служба МО МВД России “Рубцовский”.

Сотрудники полиции напоминают о возможных звонках гражданам от потенциальных мошенников, которые могут представляться сотрудниками правоохранительных органов (полиции, прокуратуры, ФСБ), сотрудниками банков и иных финансовых организаций.

“Как правило, абонент, который представляется сотрудником безопасности банка или правоохранительных органов, сообщает о том, что на вашем счете замечены подозрительные операции и необходимо перевести деньки на резервный счет. Не поддавайтесь на уловки мошенников!” – призывают в полиции.

ВРубцовске