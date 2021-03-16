Рубцовск: В Рубцовске проводят добровольную дактилоскопию граждан

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15 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники отдела по вопросам миграции МО МВД России «Рубцовский» в рамках реализации Федерального закона от 25.07.1998 года «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» проводят работу по добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан.

Дактилоскопия — это информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, то есть отпечатки пальцев.

В настоящее время информация об отпечатках пальцев является единственным бесплатным средством безошибочного установления личности человека, ставшего жертвой преступного посягательства, несчастного случая, природной или техногенной катастрофы, либо утратившего память в силу своего возраста или в результате заболевания или пережитого стресса.

Дактилоскопическая регистрация несовершеннолетних граждан, а также лиц, признанных судом недееспособными, или ограниченных в дееспособности, проводится по письменному заявлению законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) и в их присутствии.

Дактилоскопическая информация, в том числе персональные сведения, позволяющие идентифицировать личность — являются конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.

Проведение добровольной дактилоскопической регистрации — процедура несложная. Для этого необходимо обратиться в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Рубцовский» по адресу: г.Рубцовск, пр-кт Ленина, 160 (тел. +7 38557 4-28-56), в ОП по Рубцовскому району ул.К.Маркса,162 (тел. +7 38557 4-34-92 ) с паспортом гражданина Российской Федерации (для малолетних и несовершеннолетних детей – свидетельство о рождении) и заполнить заявление установленного образца.

Фото: avatars.mds.yandex.net

Автор: vizitka01

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