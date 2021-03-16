Рубцовск: В Рубцовске состоялось первенство города по лыжным гонкам

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15 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 14 марта 2021 года на Трассе здоровья прошло первенство города Рубцовска по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие спортсмены спортивной школы «Спарта», ДЮСШ Новичихинского и Поспелихинского районов. Несмотря на морозную погоду на старт вышли 108 участников.

Для спортсменов были подготовлены дистанции в 1, 3 и 5 км (по 4 возрастным группам – 2009-2010, 2007-2009, 2005-2006, 2003-2004 г.р.). Победителями и призерами в своих возрастных группах стали:

Возрастная группа 2009-2010 г.р., девушки, юноши: 1 место – Парамонова Людмила, Чурилов Руслан, 2 место – Шнайдер Кира, Мороз Иван, 3 место – Калина Полина, Соловьев Сергей.

Возрастная группа 2007-2008 г.р., девушки, юноши: 1 место – Галушкина Анастасия, Бобров Егор, 2 место – Медкова Екатерина, Федорченко Егор, 3 место – Богачева Мария, Чилеев Артем.

Возрастная группа 2005-2006 г.р., девушки, юноши: 1 место – Пенькова Ксения, Золотухин Роман, 2 место – Скиба Софья, Еремин Никита (Новичихинский район), 3 место – Полянская Валерия, Бутенко Влад.

Возрастная группа 2003-2004 г.р., девушки, юноши: 1 место – Яковлева Алена, Бобров Андрей, 2 место – Болдурихина Валерия, Барило Данила (Поспелихинский район), 3 место – Самсонова Анастасия, Чурилов Влад.

Победителям и призерам были вручены медали и грамоты.

Фото: спортивной школы Рубцовска «Спарта»

Автор: vizitka01

ВРубцовске