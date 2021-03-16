Рубцовск: Татьяна Гусева: «Приятно, что я причастна к этому» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото из личного архива Татьяны Гусевой

«Местное время» продолжает рассказывать о людях, которые стояли у истоков развития предпринимательства в нашем городе. И сегодня наша героиня – женщина, давшая путевку в жизнь тысячам рубцовчан, которые в 90-е годы решили уйти в бизнес. Это Татьяна Гусева.

Сейчас Татьяна Николаевна находится на заслуженном отдыхе после 47-летней трудовой деятельности. Она по-прежнему эффектна и прекрасно помнит, как все происходило тогда, 30 лет назад…

– Сложное время, очень непростое, – говорит Татьяна Гусева. – С развалом СССР рушилось многое, ломались судьбы людей. Некоторые так и не смогли приспособиться к происходящим изменениям. А для кого-то, наоборот, появился шанс попробовать проявить себя в новой жизни, начать свое дело.

Наверное, женщина, в течение 12 лет работавшая заместителем председателя Рубцовского горисполкома даже и представить себе не могла, что появится отдел по предпринимательской деятельности, который она возглавит. Но именно так все и произошло в январе 1992 года. Сначала она была заведующей, а затем и начальником отдела, созданного в комитете по управлению имуществом администрации города.

Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25.12.1990 г. послужил самым настоящим спусковым крючком: в Рубцовске, как и во всей стране, начался бурный рост всевозможных малых предприятий, фирм, индивидуальных предпринимателей.

– С самых первых дней работы отдела мы столкнулись с проблемами, – вспоминает Татьяна Николаевна. –Приходилось все трудности преодолевать, как говорится, «на ходу». На нас обрушилась скоростная приватизация государственных и муниципальных предприятий. А еще на органы местного самоуправления Законом «О развитии предпринимательской деятельности» была возложена обязанность по регистрации юридических и физических лиц. Сам-то закон вступил в силу, а вот многих подзаконных нормативных актов в его развитие не было.

С проблемами справлялись, как могли, общими усилиями. В тесном взаимодействии городского депутатского корпуса, администрации, комитета по управлению имуществом и, конечно, отдела по предпринимательской деятельности, возглавляемого Татьяной Гусевой.

Сейчас трудно представить, какие сложные вопросы приходилось решать этой хрупкой и в то же время сильной женщине. Каждый день с утра и до вечера в отдел шли предприниматели, собственники выраставших, как грибы, предприятий. Все получали индивидуальные консультации о том, как зарегистрироваться, какие нужны учредительные документы, каким требованиям они должны соответствовать.

Выделением земельных участков, необходимых для строительства зданий и сооружением, предоставлением в аренду нежилых помещений предпринимателям и предприятиям занимался отдел аренды, созданный в комитете по управлению имуществом.

С 1992 по 1998 год отделом по предпринимательской деятельности было зарегистрировано более 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и свыше тысячи юридических лиц. С большой теплотой Татьяна Николаевна отзывается о своих коллегах-подчиненных:

– Очень мне помогали в работе специалисты отдела Людмила Ложинцева и Любовь Затямина . Великолепно знающие свое дело, отзывчивые, исполнительные. И просто замечательные люди. Людмила Викторовна, как и я, уже вышла на пенсию, а вот Любовь Павловна находится на муниципальной службе и сегодня.

Шесть лет – до 1998 года прослужила в отделе по развитию предпринимательства Татьяна Гусева, и все это время демонстрировала отличные способности и умение справляться с самыми разными проблемными ситуациями, держать под контролем серьезные вопросы и успешно решать их. Именно поэтому ей доверили новое дело – предложили возглавить Рубцовский филиал Алтайского Центра государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

– Это была вновь организованная Федеральная служба, – отмечает собеседница. – Надо было наладить работу филиала, организовать и упорядочить все процессы, учить и многому учиться самой. Так я стала государственным регистратором прав и начальником Рубцовского филиала.

Новая служба также, как и прежняя, требовала полной отдачи. Впрочем, Татьяна Николаевна никогда не умела иначе относиться к работе.

А в Рубцовске до сих пор действуют многие из частных предприятий, производственных кооперативов, индивидуальных предпринимателей, получивших свидетельства о регистрации еще в те бурные 90-е годы.

– Мне приятно, что я причастна к этому, – улыбается Татьяна Гусева. – Рада, что они преодолели на своем пути все трудности и невзгоды. «Фирма «Время», «Контакт-108», «Снежинка», «ИнКомИнвест», «Выбор», «Старая компания», «Маклер», «Савой», «Фотон», «Спектр», «Фемида» и много-много других. От всей души желаю им и в дальнейшем успеха, удачи, процветания и терпения!

Ирина Жукова

ВРубцовске