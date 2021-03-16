Рубцовск: Проводы зимы с «Рассветом» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Для рубцовчан Масленица – один из самых весёлых и долгожданных праздников в году. По всему городу с размахом проходят традиционные народные гулянья, провожая зиму ещё на полгода.

11 марта в Рубцовске на базе предприятия ООО «Рассвет» прошли торжественные проводы зимы. «Рассвет» является дочерней организацией Всероссийского общества слепых, объединяя рубцовских инвалидов по зрению, слуху, общему заболеванию, осуществляя их профессиональную и социальную реабилитацию.

Уже четвёртый год на Масленицу предприятие приглашает к себе гостей – коллег из спецбиблиотеки Рубцовска, гостей из Барнаула и Бийска, и наших, рубцовских школьников. Учащиеся школ-интернатов №1 и 2 приходят не с пустыми руками – дети готовят выступления, рассказывают о традициях Масленичной недели, читают стихи. За холодную сибирскую зиму все соскучились по весне, и такая по-домашнему теплая обстановка царит на празднике, где каждый участник показывает, на что он способен.

– Наше предприятие не только помогает таким людям и деткам организовать трудовую и досуговую деятельность, но и сами они многому нас учат. Вот изучая все эти традиции масленицы при подготовке к празднику, дети узнали, что кроме чучела нужны качели и балаганы. Так что в следующем году мы постараемся всё закупить или сделать и организовать настоящее, большое мероприятие, – говорит гендиректор ООО «Рассвет» Евгений Козлов.

В атмосфере понимания и доброты пролетели два часа – музыкальный коллектив «Рассвета» отгонял зиму народными песнями, дети рассказывали о традициях и обычаях каждого дня масленичной недели, играли в игры.

– Каждый год мы готовимся к этому празднику, учим песни, сами шьём костюмы. На каждую репетицию участники приезжают самостоятельно, поражает их самоотверженность и отдача, что они не жалеют своего времени и сил. Есть у нас женщины, им уже 80 лет, а они продолжают участвовать в праздниках, не смотря ни на здоровье, ни на возраст. Делаем что нам по силам, стараемся радоваться сами и радовать других, – рассказывает художественный руководитель ансамбля Виктор Куклин.

После торжественной части было организовано чаепитие. Невесомые кружевные блины, сладкие булочки и яблочный пирог с компотом – всё угощение было создано руками самих участников праздника из местных же фруктов и ягод, растущих на территории. Отдохнувшие от впечатлений, подкрепившиеся гости приступили к самому важному эпизоду праздника – сжиганию Масленицы. Красавица в сарафане покорно сгорела под одобрительные крики, забирая с собой не только уходящую зиму, но и все невзгоды и горести участников праздника.

Фото Веры Брюхановой / Местное время

ВРубцовске