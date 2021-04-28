ГОРНЯК22 28.04.2021

Рубцовск: Легкоатлеты из Алтайского края завоевали медали на всероссийских соревнованиях

8 часов Ago

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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Суздаль принимал чемпионат и первенство страны по кроссу. Алтайский край на состязаниях представляли два спортсмена: Юрий Клопцов из Барнаула отстаивал честь региона в чемпионате, а уроженец Быстрого Истока Владислав Шапорев — в юниорском первенстве России. Наши земляки выступили очень достойно и продемонстрировали хорошие результаты.

Юрий Клопцов преодолел 8 км за 25 минут 30 секунд, лидируя первые 5 км, но в итоге уступив победителю всего 11 секунд и завоевав серебряную медаль.

Одиннадцатиклассник Владислав Шапорев взял бронзу в беге по пересечённой местности на 3 км среди юношей до 20 лет. Он показал результат 9 минут 18 секунд, отстав от лидера на 10 секунд, а спортсмену, пришедшему вторым, уступив всего 4 секунды. За награды в забеге соревновался 31 участник.

Следить за выступлениями спортсменов из Алтайского края, России и мира можно при помощи прямых трансляций в букмекерской конторе Winline (о бонусах Винлайн читайте по ссылке).

Фото: barnaul.org

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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