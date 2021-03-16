Рубцовск: В Рубцовском техникуме открылись новые лаборатории | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Рубцовск – город рабочих специальностей, а каждому предприятию хочется, чтобы его сотрудники были профессионалами в своей сфере. Создание условий для получения высокой квалификации – приоритетная задача каждого учебного заведения, особенно тех, где бывшие школьники получают рабочие профессии.

10 марта в Рубцовском аграрно-промышленном техникуме состоялось торжественное открытие новых учебных мастерских по компетенциям «Поварское дело» и «Электромонтаж», созданных в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Помещения предназначены для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia. Полтора года шла подготовка материально-технической базы проекта мастерских, всего было закуплено более 160 единиц техники, потрачено 6 млн 700 тыс. из краевого бюджета и 1 млн внебюджетных средств.

Замминистра образования и науки Алтайского края Галина Синицына поздравила всех присутствующих в заочном формате через видеосвязь:

– Это особенное событие не только для Рубцовска, но и для всего края, ведь открытие мастерских – это не просто улучшение образовательного процесса, это выполнение государственной политики. «Молодые профессионалы» – это проект по подготовке по-настоящему квалифицированных специалистов в различных областях. Получив практические навыки на современном оборудовании, молодые люди смогут успешно трудиться в крупных корпорациях или развивать своё дело. Особенно приятно видеть на открытии представителей предприятий, где будут трудиться будущие специалисты. Развитие партнёрства очень важно для производственной сферы, когда учащиеся могут показать себя с лучшей стороны и получить рабочие места на ведущих предприятиях региона.

Новые мастерские оснащены самым современным оборудованием, теперь у студентов есть возможность изучать предметы не только в плане теории, но и в условиях, максимально приближенных к производственным. Такой подход дает возможность по окончании обучения выйти вполне готовым к работе специалистом, повышает конкурентоспособность выпускников.

На открытии присутствовали представители администрации города – Алексей Мищерин и Владимир Пьянков, отметившие высокий уровень и качество нового оборудования.

На торжественной церемонии открытия были организованы мастер-классы по сборке элементов электрической цепи, поиску неисправностей источников питания, а в мастерской «Поварское дело» продемонстрировали процесс изготовления съедобных украшений из изомальта (низкокалорийного сахарозаменителя).

– Хочется особо отметить тот факт, что новые лаборатории были смонтированы нашими преподавателями и студентами, – говорит директор РАПТ Александр Карпенко. – На следующий год нашему техникуму исполнится 80 лет, и открытие таких мастерских показывает, что техникум не стоит на месте. На сегодняшний день очень важно соответствовать новым стандартам, улучшать образовательный процесс и расти, достигая новых высот.

ВРубцовске