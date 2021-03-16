Рубцовск: Чтобы помнили: в Рубцовске проводится конкурс на лучший проект Аллеи Почетных граждан | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Сергея Прасолова

В Рубцовске проводится конкурс на лучший проект Аллеи Почетных граждан. Организатором конкурса стал Экспертный совет по рассмотрению ходатайств об увековечивании памяти событий и лиц на территории города. Сегодня стенд с именами и фотографиями Почетных граждан Рубцовска расположен у старого здания городской администрации по переулку Бульварному, но по мнению некоторых горожан такой объект должен быть расположен в более проходимом и значимом месте.

Целей и задач, стоящих перед организаторами конкурса, несколько: это, в первую очередь, увековечивание памяти рубцовчан, внесших значительный вклад в развитие города и удостоенных звания Почетный гражданин, создание условий для патриотического воспитания и гражданской активности населения и привлечение его к решению общих социальных проблем, выявление и поощрение лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды.

Отбирать проекты будет жюри, состоящее из членов Экспертного совета. К участию в конкурсе допускаются не только рубцовчане, но и граждане любого региона РФ. Кроме того, участниками могут стать как один автор, так и авторский коллектив. Также нет ограничений по профессиональной принадлежности и юридическому статусу конкурсантов.

К проектам будущей Аллеи Почетных граждан предъявляется ряд требований. Место размещения каждый участник определяет в своем проекте самостоятельно. Проект должен быть представлен в виде рисунка, фотографии или макета, соотнесенного с определенной частью городской территории, на которой предполагается размещение Аллеи. Организаторы приветствуют выполнение работы в цветном варианте. К проекту должны быть приложены чертежи с указанием размеров конструкций и расходных материалов. Каждый участник вправе предоставить несколько проектных предложений.

По мнению организаторов проект должен сочетать архитектурно-художественную выразительность с конструктивной простотой и долговечностью конструкций объекта. Определены и критерии работ – победителей конкурса. Лучшим признается проект, который будет соответствовать максимальному количеству критериев. Среди них соответствие целям конкурса, индивидуальность авторской идеи, эстетичность визуального решения, реальность воплощения на конкретной городской территории, эксплуатационные качества предлагаемого проектом решения.

Члены жюри будут оценивать проекты «вслепую», не зная конкретных данных участников. Победитель будет определяться по числу набранных баллов по сумме всех критериев. Максимальное количество баллов по одному критерию – 5, максимальное общее количество баллов, которое может набрать проект – 25. Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте администрации Рубцовска и в городских СМИ. Все участники будут награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Автор лучшего проекта получит денежное поощрение в размере 10 тысяч рублей.

Финансирование конкурса предполагается за счет средств муниципальной программы «Развитие культуры города Рубцовска на 2021 – 2025 годы» и привлеченных спонсорских средств. Сроки проведения конкурса: с 1 января по 15 мая текущего года. Проекты Аллеи почетных граждан будут приниматься по 1 мая включительно в Управлении культуры, спорта и молодежной политики по адресу: пр-т. Ленина, 117, кабинет 22, либо на адрес электронной почты jepko.elena@mail.ru с пометкой «Аллея почетных граждан». Работа жюри и определение лучших проектов будет проходить с 1 по 15 мая 2021 года. Информацию о проведении и результатах конкурса можно узнать по телефону 6-64-70. Награждение победителей состоится на праздновании Дня города в сентябре текущего года.

ВРубцовске