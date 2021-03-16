Рубцовск: В Рубцовске завершилось первенство города по лыжным гонкам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

14 марта в Рубцовске состоялось первенство города по лыжным гонкам. Соревнования традиционно проходили на Трассе здоровья.

Изначально открытие первенства планировалось провести в 10:45, однако из-за сильного мороза начало отодвинули на целых два часа. После полудня немного потеплело и организаторы соревнований – городское управление культуры, спорта и молодежной политики вместе с СШ “Спарта” – дали старт спортсменам.

На лыжню вышли не только рубцовские лыжники – воспитанники отделения лыжных гонок СШ “Спарта”, но и гости из ДЮСШ Новичихинского и Поспелихинского районов. Всего 108 спортсменов.

Для спортсменов были подготовлены дистанции в 1, 3 и 5 км (в соответствии с четырьмя возрастными группами), которые лыжникам предстояло преодолеть свободным стилем.

Несмотря на холод, соревнования состоялись в полном объеме.

Победители и призеры в личном зачете:

2009-2010 г.р., девушки, юноши:

1 место – Людмила Парамонова, Руслан Чурилов

2 место – Кира Шнайдер, Иван Мороз

3 место – Полина Калина, Сергей Соловьев

2007-2008 г.р., девушки, юноши:

1 место – Анастасия Галушкина, Егор Бобров

2 место – Екатерина Медкова, Егор Федорченко

3 место – Мария Богачева, Артем Чилеев

2005-2006 г.р., девушки, юноши:

1 место – Ксения Пенькова, Роман Золотухин

2 место – Софья Скиба, Никита Еремин (Новичихинский район)

3 место – Валерия Полянская, Влад Бутенко

2003-2004 г.р., девушки, юноши:

1 место – Алена Яковлева, Андрей Бобров

2 место – Валерия Болдурихина, Данила Барило (Поспелихинский район)

3 место – Анастасия Самсонова, Влад Чурилов

Победители и призёры награждены грамотами и медалями.

Напомним, 31 января здесь же, на Трассе здоровья состоялось первенство города по лыжным гонкам классическим ходом. Тогда в соревнованиях принимали участие 128 юных лыжников из рубцовской “Спарты”, а также ДЮСШ Новичихинского и Поспелихинского районов.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ВРубцовске