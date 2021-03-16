Рубцовск: Потребитель, знай свои права! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей.

На сегодняшний день любой человек может позвонить на «горячую линию» с интересующим его вопросом. В Рубцовске на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» работают специалисты Консультационного пункта по вопросам защиты прав потребителей.

Каждый человек должен знать свои права в сфере потребления, поэтому ниже представлены ответы на самые часто задаваемые вопросы, волнующие большинство людей.

– В магазине случайно разбил банку. Меня заставили заплатить за нее. Это законно? Как вести себя в такой ситуации?

Ответ: Действия продавца незаконны. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором.

– Если совершена услуга, подтверждающих документов нет, свидетелей тоже, но информация по услуге предоставлена неверная, можно ли как-то бороться с фактом оказания некачественной услуги?

Ответ:В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях при отсутствии установленной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), товаре, работе (услуге) либо иной информации, обязательность предоставления которой предусмотрена законодательством, Вы вправе обратиться в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю с письменным заявлением (жалобой) с приложением копий претензии к исполнителю и ответа на нее (при наличии).Вы также вправе обратиться в суд с исковым заявлением.

– Попадают ли госуслуги в понятие прав потребителей? Как можно защитить свои права в случае некачественного оказания госуслуг?

Ответ: Отношения, возникающие при оказании госуслуг гражданам, регулируются законодательством о защите прав потребителей только если они являются возмездными и используются исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Если это требование соблюдено, необходимо оформить письменную жалобу в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

– В магазинах покупателям без масок отказывают в обслуживании. Не является ли это нарушением прав потребителей?

Ответ: В том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного действия, направленного на создание угрозы собственной безопасности и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся рядом.

– Имеются ли интернет-ресурсы, предоставляющие информацию о БАДах и лекарствах, зарегистрированных или запрещённых на территории России?

Ответ: Существует база данных, с которой можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, или на сайте Росздравнадзора.

– Сейчас по ТВ полно программ об «ужасных» продуктах, которыми кормят россиян. Все на самом деле настолько страшно?

Ответ: В 2018 году Роспотребнадзор разработал специальную систему маркировки под названием «Светофор». На упаковку продуктов наносятся полосы разного цвета. Красный цвет означает, что употреблять такой продукт бесконтрольно может быть опасно для здоровья. Нужно ограничивать количество — например, это может касаться кондитерских изделий. Желтый цвет говорит о том, что содержание потенциально небезопасных веществ незначительно повышено. Такой продукт следует употреблять умеренно. Зеленый цвет — продукт полностью безопасен.

Роспотребнадзор постоянно организует телефонные горячие линии для потребителей по качеству тех или иных групп продуктов. Вся информация о результатах проверок регулярно публикуется на сайте ведомства.

– Сделала заказ в интернет-магазине. За пару дней до доставки товара я нашла в магазине такой товар, только значительно дешевле. Когда я обратилась в интернет-магазин, то консультант ответил, что отказаться от товара я не могу, так как посылка уже в дороге. Скажите, могу ли я отказаться от товара?

Ответ: В изложенной ситуации имела место дистанционная продажа товара. По закону, покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 дней. При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования.

Таким образом, Вы в праве отказаться от товара и требовать возврата уплаченных за товар денежных средств в полном размере, в случае, если товар уже оплачен.

– Купила дорогостоящее лекарство по рецепту врача, позже оказалось, что продиктовала не то лекарство, просто схожее название. Могу ли вернуть деньги или обменять? Упаковка в порядке, кассовый чек имеется.

Ответ:В соответствии с постановлением Правительства лекарственные средства подлежат возврату и обмену только в случае: продажи с истёкшим сроком годности, нарушения в упаковке, отсутствие обязательной маркировки, подделка. В данном случае вы можете обратиться в аптеку и попросить произвести замену, однако законодательно продавец прав, поскольку продажа осуществлялась по заявленному препарату.

ВРубцовске