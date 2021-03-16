Рубцовск: В Алтайском крае обнаружили 18 «черных кредиторов» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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По итогам 2020 года в Алтайском крае было выявлено 18 финансовых организаций, занимавшихся незаконной выдачей кредитов, сообщает пресс-служба Центробанка России.

В некоторых случаях «чёрные кредиторы» работали под видом микрофинансовых организаций и ломбардов.

«Обращаясь к нелегальному кредитору, гражданин рискует значительно переплатить и столкнуться с незаконными и даже опасными методами взыскания долга», — пояснил замуправляющего отделением “Барнаул” Банка России Игорь Князев.

Легальная организация должна присутствовать в справочниках и реестрах финансовых организаций на сайте регулятора. Проверить компанию можно также на портале fincult.info и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Во всей Сибири в прошлом году было выявлено свыше 200 нелегальных кредиторов, а по России в целом более 1,5 тысячи.

ВРубцовске