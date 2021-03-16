Рубцовск: Учёные АлтГУ разработали гель для восстановления клеток кожи | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Учёные лаборатории клеточных технологий и экспериментальной фармакологии Научно-исследовательского института биомедицины АлтГУ завершили один из этапов проекта по регенеративной медицине.

Как сообщает пресс-служба вуза, в рамках проекта был разработан гель-носитель для пересадки клеток кожи. Такие субстанции называются скаффолдами (от английского «каркас»). На сегодняшний день это одно из основных направлений развития регенеративной медицины.

Коллектив лаборатории занимается исследованиями в области восстановления поврежденных тканей через активацию собственных клеток пациента или внесения в его организм клеток, полученных в лаборатории.

«Мы разработали несколько скаффолдов на основе биополимеров – хитозана и коллагена. В готовом виде они представляют собой гель, который необходимо ввести в поврежденную ткань. Данные скаффолды мы усовершенствовали, чтобы они обладали противомикробным и противогрибковым эффектом. Настоящее время мы можем смело говорить о серьезных перспективах применения разработанной нами композиции», — рассказывает возглавляющий проект научный сотрудник НИИ биологической медицины Руслан Халимов.

Учёные АлтГУ не первый год занимаются исследованиями в этой области. В 2019 году они получили патент на авторскую методику моделирования ожогов у животных, который ученые планируют использовать в разработке биомедицинского клеточного продукта.

Научный коллектив вуза уже запатентовал способы получения и применения геля-носителя с целью дальнейшей коммерциализации проекта.

ВРубцовске