Рубцовск: Рубцовск с размахом проводил зиму: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В воскресенье, 14 марта, в Рубцовске на центральной площади города – площади имени В.И. Ленина – с размахом отметили Масленицу и заодно проводили зиму. Несмотря на то, что весна по календарю уже продолжалась ровно две недели, погода была по-настоящему зимней. Крепкий мороз заставлял пританцовывать не очень многочисленных поначалу зрителей, ожидавших начала представления.

Ровно в полдень на сцену вышли скоморохи, и веселье началось. Народные песни, зажигательные танцы, азартные конкурсы – на “Широкую Масленицу” всего было много.

Ко всем присутствующим обратился епископ Рубцовский и Алейский Роман:

“Братья и сестры, друзья” Сегодня мы отмечаем православную Масленицу или, как говорят в народе, проводы Зимы. Но от нас не зависит, когда уйдет зима, и придет весна. От нас зависит, сможем ли мы принять любовь и добро в свое сердце. Это воскресенье называется еще Прощеным. Сегодня мы испрашиваем друг у друга прощения, потому что так заповедано святой Церковью. Хотя говорить “простите” и “прощаю” нужно во всякое время. Поэтому я тоже прошу у вас прощения: простите! И надеюсь, что буду прощен. И, так как мы умеем друг друга прощать, то добро и любовь будут здесь, на площади, в городе, стране и на всей Земле. Поздравляю всех с праздником, доброго здоровья. Храни вас всех Господь! С Масленицей!”

С праздником рубцовчан поздравил глава города Дмитрий Фельдман:

“От все души поздравляю вас с веселым весенним праздником. С Масленицей! Блин символизирует солнце, которое скоро нас согреет. И как бы зима не отстаивала свои права, весна придет. А с ней – перемены к лучшему. Здоровья всем, счастья, удачи, мирного неба над головой. Чтобы в семьях было тепло и ладно, чтобы все были счастливы! У нас все получится! С праздником!”

Народные гуляния продолжились, зрителей становилось все больше. На сцене выступали лучшие творческие коллективы Рубцовска. В удали состязались маленькие и взрослые горожане. Заплетали косы, относили блины в корзину, тягали гири и танцевали, получая в награду главное праздничное лакомство – блины. Здесь же, на площади ребятишки могли покататься на лошадях.

Кульминация праздника состоялась в 14 часов. Именно на это время было назначено сожжение чучела Зимы. Посмотреть на это собрались тысячи горожан. По традиции поджег чучело его создатель – художник Сергей Петров.

Зима загоралась не очень охотно, сначала ее окутал густой дым, потом сквозь него начали пробиваться первые язычки пламени, а затем вспыхнула яркая одежда, и все чучело охватил яркий и жаркий огонь. Не выдержав этого, Зима упала, символизируя окончательную победу Весны. Догоравшие останки потушили пожарные…

А на площади, тем временем, началась еще одна любимая забава – “Призовой столб”. Несмотря на мороз, желающих побороться за призы – а их было немало – оказалось много. Не у всех получалось добраться до вершины 12-метрового столба. Каждого удальца, желавшего испытать свои силы, горожане подбадривали криками и аплодисментами. А скоморох вручал призы победителям. В числе подарков, предоставленных разными предприятиями, организациями и фирмами, были как продуктовые наборы, так и бытовая техника.

Первым победителем стал Александр Тарасенко. Он уже известен рубцовчанам по прошлым годам: масленичный столб покоряет восемь лет подряд:

“В этот раз было тяжело, хотя и прошлой весной тоже нелегко. Но тогда я три раза залез… А сейчас очень скользко, погода сильно влияет”.

Добился своего и Владислав Глушко, тоже постоянный участник молодецкой забавы:

“Сложно в этом году: наверху столб уже, чем внизу, да и залит очень хорошо”.

Вот так, задорно и с шутками, Рубцовск проводил зиму. И очень хочется верить, что она теперь действительно уйдет, уступив месте долгожданной весне.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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