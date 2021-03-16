ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Рубцовск с размахом проводил зиму: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В воскресенье, 14 марта, в Рубцовске на центральной площади города – площади имени В.И. Ленина – с размахом отметили Масленицу и заодно проводили зиму. Несмотря на то, что весна по календарю уже продолжалась ровно две недели, погода была по-настоящему зимней. Крепкий мороз заставлял пританцовывать не очень многочисленных поначалу зрителей, ожидавших начала представления.

Ровно в полдень на сцену вышли скоморохи, и веселье началось. Народные песни, зажигательные танцы, азартные конкурсы – на “Широкую Масленицу” всего было много.

Ко всем присутствующим обратился епископ Рубцовский и Алейский Роман:

“Братья и сестры, друзья” Сегодня мы отмечаем православную Масленицу или, как говорят в народе, проводы Зимы.  Но от нас не зависит, когда уйдет зима, и придет весна. От нас зависит, сможем ли мы принять любовь и добро в свое сердце. Это воскресенье называется еще Прощеным.  Сегодня мы испрашиваем друг у друга прощения, потому что так заповедано святой Церковью. Хотя говорить “простите” и “прощаю” нужно во всякое время. Поэтому я тоже прошу у вас прощения: простите! И надеюсь, что буду прощен. И, так как мы умеем друг друга прощать, то добро и любовь будут здесь, на площади, в городе, стране и на всей Земле. Поздравляю всех с праздником, доброго здоровья. Храни вас всех Господь! С Масленицей!”

С праздником рубцовчан поздравил глава города Дмитрий Фельдман:

“От все души поздравляю вас с веселым весенним праздником. С Масленицей! Блин символизирует солнце, которое скоро нас согреет. И как бы зима не отстаивала свои права, весна придет. А с ней – перемены к лучшему. Здоровья всем, счастья, удачи, мирного неба над головой. Чтобы в семьях было тепло и ладно, чтобы все были счастливы! У нас все получится! С праздником!”

Народные гуляния продолжились, зрителей становилось все больше. На сцене выступали лучшие творческие коллективы Рубцовска. В удали состязались маленькие и взрослые горожане. Заплетали косы, относили блины в корзину, тягали гири и танцевали, получая в награду главное праздничное лакомство – блины. Здесь же, на площади ребятишки могли покататься на лошадях.

Кульминация праздника состоялась в 14 часов. Именно на это время было назначено сожжение чучела Зимы. Посмотреть на это собрались тысячи горожан. По традиции поджег чучело его создатель – художник Сергей Петров.

Зима загоралась не очень охотно, сначала ее окутал густой дым, потом сквозь него начали пробиваться первые язычки пламени, а затем вспыхнула яркая одежда, и все чучело охватил яркий и жаркий огонь. Не выдержав этого, Зима упала, символизируя окончательную победу Весны. Догоравшие останки потушили пожарные…

А на площади, тем временем, началась еще одна любимая забава – “Призовой столб”. Несмотря на мороз, желающих побороться за призы – а их было немало – оказалось много. Не у всех получалось добраться до вершины 12-метрового столба. Каждого удальца, желавшего испытать свои силы, горожане подбадривали криками и аплодисментами. А скоморох вручал призы победителям. В числе подарков, предоставленных разными предприятиями, организациями и фирмами, были как продуктовые наборы, так и бытовая техника.

Первым победителем стал Александр Тарасенко. Он уже известен рубцовчанам по прошлым годам: масленичный столб покоряет восемь лет подряд:

“В этот раз было тяжело, хотя и прошлой весной тоже нелегко. Но тогда я три раза залез… А сейчас очень скользко, погода сильно влияет”.

Добился своего и Владислав Глушко, тоже постоянный участник молодецкой забавы:

“Сложно в этом году: наверху столб уже, чем внизу, да и залит очень хорошо”.

Вот так, задорно и с шутками, Рубцовск проводил зиму. И очень хочется верить, что она теперь действительно уйдет, уступив месте долгожданной весне.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ГОРНЯК22 16.03.2021

ВРубцовске

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