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Алтайский край

Рубцовск: «Паши, Прасковья!» – в России хотят создать новый кодекс | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Фото profile.ru

Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать новый Крестьянский кодекс.

“В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить”, — цитируют Харитонова “РИА Новости”.

Представитель Госдумы заявил, что в кодексе можно было бы обозначить все возможности, издержки, чтобы «живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно». Харитонов уточнил, что в такой кодекс могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.

Политик также отметил, что «бесконечные» поправки к разным законам, постановления правительства, которые «могут и отменить», порой вводят человека в заблуждение до такой степени, что «впору махнуть рукой и плюнуть на все это».

“Это вроде как “Родная речь”, как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу… Открыл человек “Родную речь”, по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то”, — пояснил глава комитета.

ВРубцовске

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