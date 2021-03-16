Рубцовск: ГИБДД Рубцовска на страже ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: драйв77.рф

С целью снижения количества ДТП и профилактики правонарушений 17 марта в Рубцовске будет проведено профилактическое мероприятие «Внимание! Встречная полоса».

Госавтоинспекция города напоминает, что на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать на полосу встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено правилами, знаками и (или) разметкой.

В 2021 году за выезд на встречную полосу движения предусмотрены 2 вида наказаний:

Административный штраф в размере 5 000 рублей

Лишение водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.

Госавтоинспекция МО МВД России «Рубцовский» обращается к участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости быть предельно бдительными и сконцентрированными на дорогах.

ВРубцовске