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Алтайский край

Рубцовск: ГИБДД Рубцовска на страже ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Фото: драйв77.рф

С целью снижения количества ДТП и профилактики правонарушений 17 марта в Рубцовске будет проведено профилактическое мероприятие «Внимание! Встречная полоса».

Госавтоинспекция города напоминает, что на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать на полосу встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено правилами, знаками и (или) разметкой.

В 2021 году за выезд на встречную полосу движения предусмотрены 2 вида наказаний:

  • Административный штраф в размере 5 000 рублей
  • Лишение водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.

Госавтоинспекция МО МВД России «Рубцовский» обращается к участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости быть предельно бдительными и сконцентрированными на дорогах.

ВРубцовске

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