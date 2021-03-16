Рубцовск: Центральная библиотека приглашает на фестиваль «Потребительский базар» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото из открытых источников

20 марта с 11 до 18 часов в Центральной библиотеке Рубцовска состоится Фестиваль грамотного потребления «Потребительский базар».

На площадке для взрослых лицом к лицу в неформальной обстановке встретятся продавцы и покупатели. Представители торговли поделятся своими секретами и советами, подскажут, на что обратить внимание при выборе и как избежать покупки некачественных товаров, а потребители смогут задать им интересующие вопросы и продегустировать продукцию.

В заключение фестиваля среди участников всей программы пройдет розыгрыш полезных экотоваров.

Программа фестиваля «Потребительский базар»

Взрослая площадка – Лаборатория знаний

12.00 – Открытие фестиваля;

12.30 – «Хитрый план супермаркета: выкладка товаров» – секреты завмага;

13.00 – «Рыба моей мечты: как выбрать» – советы от рыбного магазина «Судачок»;

13.30 – «Хлебом единым» – лайфхаки от пекарни;

14.00 – «Сортируем пластик» – онлайн-включение с эко-консультантом (Барнаул);

14.30 – «Вещная жизнь» – мастер-классы по вторичному использованию вещей («Старая футболка: не прощаюсь», «Бохо-брошь»);

15.30 – Розыгрыш эко-призов;

16.00 – «Лучшее предложение» – кинопоказ в #Киновместе (Отдел искусств).

Детская площадка – отдел искусств

11.00 – «Разделяй и властвуй»: квест-игра;

11.30 – «Бутылки в деле»: мастер-класс;

12.00 – фильм «Стеша» – экология планеты и экология души: кинопоказ с обсуждением.

Весь день – «Меняем вторсырье на фрукты»: сбор макулатуры и ветоши для кошачьего приюта.

Вопросы по телефону: 4-61-34.

ВРубцовске