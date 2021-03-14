Рубцовск: Ирина Шудра организовала для рубцовчан праздничную программу

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13 марта 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Как и положено, весело, с песнями и плясками, задорными конкурсами, блинами и горячим чаем, жители поселка Западного в городе Рубцовске отметили масленицу. Кульминацией праздничной программы, по традиции стало сожжение чучела.

Мероприятие для рубцовчан было организовано по инициативе депутата АКЗС Ирины Шудры.

Поздравить, местных жителей с масленицей приехали помощники Ирины Павловны, Ирина Нестеренко и Александр Першин, а также депутаты, Рубцовского городского Совета Карен Геворкян, Юрий Катаев и Людмила Мелихова.

В роли ведущих выступили активисты молодежного отделения партии ЛДПР в городе Рубцовске, во главе со своим лидером Александром Машинским.

Все участники и победители конкурсов в процессе мероприятия получили сладкие подарки. Ну, и, конечно, как мы уже сказали ранее, всех присутствующих на празднике, организаторы угостили горячим чаем и сладкими блинами.

Подробнее в нашем видео.

Фото и видео: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka77

ВРубцовске