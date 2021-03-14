ГОРНЯК22

Рубцовск: Ирина Шудра организовала для рубцовчан праздничную программу

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

 | 

13 марта 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Как и положено, весело, с песнями и плясками, задорными конкурсами, блинами и горячим чаем, жители поселка Западного в городе Рубцовске отметили масленицу. Кульминацией праздничной программы, по традиции стало сожжение чучела.

Мероприятие для рубцовчан было организовано по инициативе депутата АКЗС Ирины Шудры.

Поздравить, местных жителей с масленицей приехали помощники Ирины Павловны, Ирина Нестеренко и Александр Першин, а также депутаты, Рубцовского городского Совета Карен Геворкян, Юрий Катаев и Людмила Мелихова.

В роли ведущих выступили активисты молодежного отделения партии ЛДПР в городе Рубцовске, во главе со своим лидером Александром Машинским.

Все участники и победители конкурсов в процессе мероприятия получили сладкие подарки. Ну, и, конечно, как мы уже сказали ранее, всех присутствующих на празднике, организаторы угостили горячим чаем и сладкими блинами.

Подробнее в нашем видео.

Фото и видео: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka77

ВРубцовске

Похожая запись

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Алтайский Минздрав прокомментировал скандал в бийской скорой помощи

Мар 14, 2021
Общество

Горняк22: Алтайский Минздрав прокомментировал скандал в бийской скорой помощи

Мар 14, 2021
Коронавирус

Горняк22: Сотрудники скорой помощи Бийска написали обращение в Минздрав

Мар 14, 2021
Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае заболеваемость от ковида падает, а смертность нет

Мар 14, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar