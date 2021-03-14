Рубцовск: Баянисты Рубцовска поднялись на первую ступень пьедестала | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае подвели итоги второго регионального конкурса ансамблей народных инструментов. За звание лауреата боролись 46 коллективов из детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций со всего Алтайского края. На конкурс были представлены дуэты, трио, квартеты, квинтеты, смешанные ансамбли.



По итогам конкурса Лауреатами I степени стали:

Дуэт баянистов ДМШ №3 Рубцовска (руководитель Плотникова Т.И.);

Ансамбль «Экспромт» ДШИ Алейска (руководитель Кроневальд Е.И.),

Ансамбль «Гармошечка» ДШИ №3 Барнаула (руководитель Злобина Т.И.),

Дуэт домристов Алтайского государственного музколледжа (руководитель Олинбергер О.А.).

ВРубцовске