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Алтайский край

Рубцовск: Баянисты Рубцовска поднялись на первую ступень пьедестала | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Фото всёпродоб.рф

В Алтайском крае подвели итоги второго регионального конкурса ансамблей народных инструментов. За звание лауреата боролись 46 коллективов из детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций со всего Алтайского края. На конкурс были представлены дуэты, трио, квартеты, квинтеты, смешанные ансамбли.

По итогам конкурса Лауреатами I степени стали:

  • Дуэт баянистов ДМШ №3 Рубцовска (руководитель Плотникова Т.И.);
  • Ансамбль «Экспромт» ДШИ Алейска (руководитель Кроневальд Е.И.),
  • Ансамбль «Гармошечка» ДШИ №3 Барнаула (руководитель Злобина Т.И.),
  • Дуэт домристов Алтайского государственного музколледжа (руководитель Олинбергер О.А.).

ВРубцовске

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