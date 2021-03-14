Рубцовск: В Алтайском крае показали макеты баннеров этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото barnaul.org

Полным ходом в Барнауле идёт подготовки ко II этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Уже разработана и утверждена концепция художественного оформления города. В преддверии спортивного праздника улицы краевой столицы украсят плакатами, флажками и другими элементами для создания праздничного настроения у горожан и гостей краевой столицы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, плакаты содержат символику этапа Кубка мира по гребле, фотографии выдающихся спортсменов прошлого и действующих гребцов разных стран мира. Кроме этого на макетах будут снимки воспитанников барнаульской Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

Плакаты и баннеры разместят на въездах в город, на фасадах культурных учреждений, промышленных и спортивных объектах, торговых предприятиях и других зданиях, а также в гостиницах, принимающих участников и гостей этапа Кубка мира.

Как сообщает администрация столицы, воспользоваться разработанными плакатами могут все желающие.

ВРубцовске