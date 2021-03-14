Рубцовск: Как «видят» мир беспилотные автомобили | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

С 10 по 28 марта 2021 года пройдет «Урок цифры» по теме «Беспилотный транспорт». Новый урок всероссийской акции подготовлен экспертами Яндекса в рамках Образовательной инициативы при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, организации «Цифровая экономика» и компаний- партнеров из числа лидеров цифровой экономики. Ученики и преподаватели смогут заглянуть «под капот» беспилотных автомобилей и понять принципы их работы.

Цель нового урока – рассказать школьникам 1-11 классов о технологиях в основе беспилотных автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Специалисты компании Яндекс поделятся своим опытом разработки и на примере данных с реальных автомобилей пошагово разберут принципы работы автономного транспорта. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний.

Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Выполнить задания можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Преподаватели смогут воспользоваться методическими указаниями, чтобы провести занятие в классе.

Три версии материалов адаптированы для школьников разного возраста — задания отличаются уровнями сложности и детализации. Ученикам предстоит определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут.

«Урок цифры» проводится в России третий учебный год подряд. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, доступные как школам, так и родителям с детьми для самостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

«Знания, которые сегодня дает детям система образования, должны быть востребованы в современном мире. И те навыки, которые они получают в школе позволят уверенно чувствовать себя в жизни, развивать таланты, работать по выбранной специальности. IT-технологии – одна из тех областей, которая интересна детям и чрезвычайно перспективна», – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

В 2020 году всероссийский образовательный проект для школьников «Урок цифры» стал победителем авторитетной премии в области связей с общественностью PROBA AWARDS в номинации «Лучший проект по эффективности медиакоммуникаций», в 2021 году получил Премию RuPoR в номинации Digital образовательный проект с формулировкой от жюри – «За эффективные цифровые коммуникации с подрастающим поколением».

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

ВРубцовске