Рубцовск: «Обыкновенное чудо»: в Рубцовске состоялась премьера спектакля ГБФ «Развитие». Фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске 12 и 13 марта в ДК “Тракторостроитель” проходят премьерные показы семнадцатого музыкального благотворительного спектакля ГБФ “Развитие” “Обыкновенное чудо” по мотивам пьесы Евгения Шварца.

Спектакль подготовлен на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта “Благотворительность – образ жизни”.

Режиссер – Наталья Кочергина, для которой “Обыкновенное чудо” стало четвертым спектаклем. В постановке традиционно участвуют непрофессиональные актеры. Это 25 известных рубцовчан, среди которых есть предприниматели, депутаты, чиновники, представители сфер здравоохранения, образования. И один – приглашенный профессиональный артист, знакомый горожанам по многочисленным ролям в фильмах и сериалах Николай Ковбас. Он не только актер, но еще режиссер, сценарист. Участвовал в создании сериала “Дочки-матери”, в написании сценария к фильму “Служебный роман. Наше время”, в котором также исполнил одну из ролей и т.д.

“В спектакле Николай исполнил роль трактирщика. На репетиции с его участием было мало времени, так как он приехал в Рубцовск за несколько дней до премьеры, но он мгновенно вжился в роль и получилось у него просто отлично. Роль трактирщика – одна из основных. И чтобы актеры могли полноценно репетировать до приезда нашего гостя, нам помог артист Рубцовского драматического театра Сергей Волобуев, который стал “дублером”, — говорит директор ГБФ “Развитие” Татьяна Буканович.

Постановка была осуществлена в сжатые сроки – меньше, чем за два месяца, хотя обычно на это уходит три. Музыкальная часть представлена песнями из популярного одноименного фильма и из мюзикла.

Спектакль вышел разным: веселым и одновременно печальным, романтичным и ярким. Знакомая история заиграла новыми красками, к тому же получила местный колорит.

Зрители, которые смогли насладиться постановкой в первый премьерный день, пожалуй, могут позавидовать тем, кто увидит “Обыкновенное чудо” сегодня вечером: для них сказка закончилась, а кого-то она еще ожидает… Впрочем, сказка не заканчивается. Она продолжает жить в воспоминаниях, фотографиях, видеозаписях. Сказка всегда рядом и делает мир чуточку добрее и лучше, когда зло терпит поражение, а добро и любовь торжествуют.

Вырученные от спектакля средства будут направлены на финансирование победителей конкурса социальных проектов “Развитие соседских сообществ”. Его цель – выявить и поддержать наиболее эффективные предложения, направленные на организацию общественно-полезной совместной деятельности жителей одного или нескольких близлежащих домов, на содействие формированию и развитию соседских сообществ. Смысл заключается в том, что люди, живущие территориально близко друг другу – на одной улице, в соседних МКД, могут объединиться и сделать что-то вместе. Построить детскую или спортивную площадку, благоустроить двор или подъезд, провести праздник двора и т.д. Заявки принимаются только от инициативных групп, объединенных по месту жительства.

Ну а теперь – фотографии с первого премьерного показа “Обыкновенного чуда”.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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