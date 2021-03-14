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Алтайский край

Рубцовск: «Обыкновенное чудо»: в Рубцовске состоялась премьера спектакля ГБФ «Развитие». Фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске 12 и 13 марта в ДК “Тракторостроитель” проходят премьерные показы семнадцатого музыкального благотворительного спектакля ГБФ “Развитие” “Обыкновенное чудо” по мотивам пьесы Евгения Шварца.

Спектакль подготовлен на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта “Благотворительность – образ жизни”.

Режиссер – Наталья Кочергина, для которой “Обыкновенное чудо” стало четвертым спектаклем. В постановке традиционно участвуют непрофессиональные актеры. Это 25 известных рубцовчан, среди которых есть  предприниматели, депутаты, чиновники, представители сфер  здравоохранения, образования. И один – приглашенный профессиональный артист, знакомый горожанам по многочисленным ролям в фильмах и сериалах Николай Ковбас. Он не только актер, но еще режиссер, сценарист. Участвовал в создании сериала “Дочки-матери”, в написании сценария к фильму “Служебный роман. Наше время”, в котором также исполнил одну из ролей и т.д.

“В спектакле Николай исполнил роль трактирщика. На репетиции с его участием было мало времени, так как он приехал в Рубцовск за несколько дней до премьеры, но он мгновенно вжился в роль и получилось у него просто отлично. Роль трактирщика – одна из основных. И чтобы актеры могли полноценно репетировать до приезда нашего гостя, нам помог артист Рубцовского драматического театра Сергей Волобуев, который стал “дублером”, — говорит директор ГБФ “Развитие” Татьяна Буканович.

Постановка была осуществлена в сжатые сроки – меньше, чем за два месяца, хотя обычно на это уходит три. Музыкальная часть представлена песнями из популярного одноименного фильма и из мюзикла.

Спектакль вышел разным: веселым и одновременно печальным, романтичным и ярким. Знакомая история заиграла новыми красками, к тому же получила местный колорит.

Зрители, которые смогли насладиться постановкой в первый премьерный день, пожалуй, могут позавидовать тем, кто увидит “Обыкновенное чудо” сегодня вечером: для них сказка закончилась, а кого-то она еще ожидает… Впрочем, сказка не заканчивается. Она продолжает жить в воспоминаниях, фотографиях, видеозаписях. Сказка всегда рядом и делает мир чуточку добрее и лучше, когда зло терпит поражение, а добро и любовь торжествуют.

Вырученные от спектакля средства будут направлены на финансирование победителей конкурса социальных проектов “Развитие соседских сообществ”. Его цель – выявить и поддержать наиболее эффективные предложения, направленные на организацию общественно-полезной совместной деятельности жителей одного или нескольких близлежащих домов, на содействие формированию и развитию соседских сообществ. Смысл заключается в том, что люди, живущие территориально близко друг другу – на одной улице, в соседних МКД, могут объединиться и сделать что-то вместе. Построить детскую или спортивную площадку, благоустроить двор или подъезд, провести праздник двора и т.д. Заявки принимаются только от инициативных групп, объединенных по месту жительства.

Ну а теперь – фотографии с первого премьерного показа “Обыкновенного чуда”.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

ГОРНЯК22 15.03.2021

 

ВРубцовске

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