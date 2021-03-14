Рубцовск: Алтайский край стал самым недосыпающим регионом Сибири | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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13 марта отмечают Всемирный день сна. Треть своей жизни человек проводит во сне, ведь это одна из важнейших потребностей организма.

Федеральная служба госстатистики подсчитала, что самым «спящим» регионом в Сибирском федеральном округе является республика Тыва: там в среднем за день женщины тратят на сон 9 часов 10 минут, мужчины – на 9 минуток меньше.

В других сибирских регионах продолжительность женского и мужского сна различается с перевесом в несколько минут то в одну, то в другую сторону.

А самые бессонные сибиряки живут в Хакасии и Алтайском крае, у них на сон уходит меньше восьми с половиной часов (8:22 – 8:27).

Врачи-сомнологи напоминают, что хроническое недосыпание приводит плохому самочувствию, слабости, низкой концентрации внимания и проблемам с памятью. Иногда — к головным болям, тошноте, ознобу.

Постоянный недосып снижает иммунитет, запускает процессы быстрого старения организма, является причиной лишнего веса и депрессивным расстройствам.

ВРубцовске