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Алтайский край

Рубцовск: Алтайский край стал самым недосыпающим регионом Сибири | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Фото zen.yandex.ru

13 марта отмечают Всемирный день сна. Треть своей жизни человек проводит во сне, ведь это одна из важнейших потребностей организма.

Федеральная служба госстатистики подсчитала, что самым «спящим» регионом в Сибирском федеральном округе является республика Тыва: там в среднем за день женщины тратят на сон 9 часов 10 минут, мужчины – на 9 минуток меньше.

В других сибирских регионах продолжительность женского и мужского сна различается с перевесом в несколько минут то в одну, то в другую сторону.

А самые бессонные сибиряки живут в Хакасии и Алтайском крае, у них на сон уходит меньше восьми с половиной часов (8:22 – 8:27).

Врачи-сомнологи напоминают, что хроническое недосыпание приводит плохому самочувствию, слабости, низкой концентрации внимания и проблемам с памятью. Иногда — к головным болям, тошноте, ознобу.

Постоянный недосып снижает иммунитет, запускает процессы быстрого старения организма, является причиной лишнего веса и депрессивным расстройствам.

ВРубцовске

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