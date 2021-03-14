Рубцовск: В Госдуме планируют запретить библиотекам уничтожать материалы времен ВОВ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С инициативой о защите печатных материалах времён ВОВ выступили председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и глава думского Комитета по культуре Елена Ямпольская. Они предлагают включить книги, газеты и журналы, созданные в СССР с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, в национальный библиотечный фонд.

«Хотя это – важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи, сегодня библиотеки могут их списывать, выбрасывать, сжигать, сдавать в утиль и т.п», – отметил Александр Хинштейн.

Председатель Комитета по информполитике подчеркнул, что вся типографская продукция, изданная в военное время, сейчас никак не защищается государством. После внесения поправок в закон “О библиотечном деле” учреждения будут обязаны сохранять эти документы, кроме того, будет введен запрет на их списание и уничтожение, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект о включении печатных изданий и документов времен ВОВ авторы внесли в пятницу, 12 марта. Ранее в четверг, 11 марта 2021 года, был утвержден план развития библиотечного дела в России до 2030 года.

ВРубцовске