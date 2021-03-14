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Алтайский край

Рубцовск: Начался приём заявок на «Ночь музеев-2021» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Фото kudann.ru

22 мая 2021 года в Алтайском крае вновь пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».

С 15 марта по 15 апреля 2021 года будет проходить сбор заявок от организаций-участников, сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Для включения в общую краевую программу мероприятий необходимо заполнить заявку по форме, а также приложить (прикрепить файл в формате WORD) почасовую программу акции и краткую информацию об организации-участнике. Решение о включении новых участников акции будет принимать краевой Оргкомитет акции на основании поданных заявок.

Всего в Алтайском крае музейная ночь проводится более чем на 100 площадках – участие принимают все государственные и муниципальные музеи региона, галереи и выставочные пространства Алтайского края.

ВРубцовске

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