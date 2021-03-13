Рубцовск: В Рубцовске прошло профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход»

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12 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы, из них в 4-х фактах пострадали дети-пешеходы. По вине данной категории участников дорожного движения произошло 3 происшествия (переход проезжей части в неположенном месте). Выявлено нарушений ПДД РФ пешеходами — 190.

Сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений правил безопасного поведения на дороге пешеходами. Так, 10.03.2020 проведено профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход». В мероприятии, в том числе, приняли участие преподаватели и родители школьников МБОУ «Лицей № 24» г. Рубцовска, которые в свою очередь занимались профилактикой нарушений ПДД среди учащихся образовательного учреждения.

В рамках данного профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции выявили 7 нарушений ПДД пешеходами, которые могли привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Госавтоинспекция г. Рубцовска обращается к участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости быть предельно бдительными и сконцентрированными, также соблюдать ПДД РФ. Уважаемые пешеходы, правила дорожного движения, Вы также должны соблюдать! Выходите на проезжую часть только после того, как убедитесь, что приближающиеся транспортные средства, полностью остановились и Вас пропускают. Переходите проезжую часть по пешеходным переходам. Взрослые! Вы являетесь примером для детей, так давайте не будем совершать беспечные поступки на дороге!

Фото: пресс-служба ГИБДД

Автор: vizitka01

ВРубцовске